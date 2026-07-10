Осем души са обвинени в заговор за атака срещу събитието на UFC в Белия дом

Общо осем мъже бяха официално обвинени от федерално голямо жури за заговор за нападение срещу събитие на UFC в Белия дом, с планове за убийството на президента Доналд Тръмп и множество други правителствени служители.

В четвъртък прокуратурата на САЩ в Южния окръг на Охайо повдигна обвиненията след първоначално разследване, започнато срещу 19-годишния Тайсън Пропър от Данвил, Охайо, заедно с още четирима души, арестувани от ФБР през уикенда на събитието на UFC във Вашингтон.

Още трима души вече са обвинени по същия случай, включително 21-годишният Чандлър Скагс от Чапманвил, Западна Вирджиния. Той е бил задържан, след като се твърди, че е трябвало да действа като един от снайперистите в атаката.

Осемте мъже, обвинени в осуетеното нападение, са Ейбрахам Алварес от Небраска, Даниел Ескридж от Мисури, Уилям Фолкнър от Вашингтон, Тайсън Пропър от Охайо, Джордан Ринкър от Мисури, Брайън Роа от Калифорния, Чандлър Скагс от Западна Вирджиния и Майкъл Томас от Калифорния.

Обвинителният акт инкриминира и осемте мъже по две точки: заговор за предоставяне на материална подкрепа на терористи и заговор за извършване на убийство на федерална територия и убийство на федерален държавен служител.

Заговорът за предоставяне на материална подкрепа на терористи се наказва с до 15 години затвор, а заговорът за извършване на убийство на федерална територия и убийство на федерален държавен служител може да доведе до доживотен затвор.

Според обвинителния акт, осемте мъже са участвали в онлайн чат групи и форуми, където са планирали атаката и са набирали други членове за планираното нападение по време на събитието на UFC в Белия дом.

Твърди се, че обвиняемите са събирали оръжия, боеприпаси и тактическо оборудване, както и че са провеждали тренировки по стрелба и бойни умения. Те са се договорили за конкретни цели на атаката, включително планове за убийството на президента на САЩ, вицепрезидента на САЩ, министър-председателя на Израел, Илон Мъск и „други високопоставени цели“, присъстващи на събитието.

Новият обвинителен акт заменя предишните обвинения, повдигнати срещу предполагаемите участници в заговора, след като планът им беше осуетен от федералните власти.

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