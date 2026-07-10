Конър Макгрегър пя заедно с феновете си на пресконференция преди UFC 329

Конър Макгрегър отново беше в стихията си по време на пресконференцията преди UFC 329 в четвъртък, като дори успя да покаже певческите си умения.

Бившият шампион в две дивизии се завръща в октагона след дълго петгодишно отсъствие. Той беше попитан кое ще бъде по-голямото завръщане – неговият мач в събота или събирането на групата "Oasis" за мащабно световно турне през 2025 г.?

„Момчетата са в града, доколкото знам“, отговори Макгрегър. „Братята Галахър са тук, така че харесвам момчетата от "Oasis". Това е добре. Нямам търпение да видя "Oasis"“

Братята Лиъм и Ноел Галахър са посещавали събития на UFC в миналото, така че изглежда е възможно да се появят и на UFC 329. За да добави малко допълнителна мотивация, Макгрегър изпя на феновете в залата своя версия на хитовата песен на групата – „Wonderwall“.

След изпълнението си Макгрегър се пошегува с Пади Пимблет, че не е станал от мястото си, за да му помогне с беквокали за песента на легендарната британска група.

„Пади, къде беше подкрепата?“, каза Макгрегър с усмивка. „Имах нужда от подкрепа там!“

Цялата пресконференция можете да гледате тук:

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