Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

Синът на Весела Лечева - Мартин Велев, е загинал при нелеп инцидент с джет, потвърдиха близки на семейството, които са участвали в операция по спасяването му, пред "24 часа".



Инцидентът е станал в петък следобед. 36-годишният мъж, който успешно ръководеше фамилния бизнес заедно с брата на Весела Лечева Даниел, най-вероятно е паднал от джета в морето пред къмпинга Порто Елеа на полуостров Халкидики. Дълбочината, където е станала трагедията, е била 12 метра. Водолази мигновено са опитали да открият тялото в опит да спясат Мартин, който е син от брака на шефката на Българския олимпийски комитет с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 г. будна кома.



Според приятели на Весела Лечева най-вероятно Мартин се е ударил в джета при падането, за което свидетелстват синини по тялото му. Когато е открит, вече е било късно. Пристигналите с две линейки лекари само са устоновили смъртта. Семейството на Мартин очаква всеки момент второ дете.



Sportal.bg поднася своите искрени съболезнования за огромната загуба на Весела Лечева и семейството.

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