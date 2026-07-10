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  3. Конър Макгрегър провокира Макс Холоуей преди UFC 329

Конър Макгрегър провокира Макс Холоуей преди UFC 329

  • 10 юли 2026 | 11:55
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Конър Макгрегър провокира Макс Холоуей преди UFC 329

Изглежда, че враждата между Конър Макгрегър и Макс Холоуей се разгаря все повече.

Бившият шампион на UFC в две категории Макгрегър и бившият шампион на организацията Холоуей трябваше да бъдат разтървани по време на първия им фейс-оф след пресконференцията за UFC 329 в четвъртък вечер.

Когато двете звезди на UFC най-накрая се изправиха лице в лице, Макгрегър сграбчи слънчевите очила на Холоуей и ги хвърли на земята. След като Холоуей пренебрегна тази обида, двамата бойци опряха чела, преди да бъдат разделени. Холоуей предизвика Макгрегър да се приближи отново, а ирландецът плесна ръцете на съперника си, което доведе до окончателното им разтърваване.

Макгрегър и Холоуей ще се срещнат в главния двубой на UFC 329 в неделя сутрин, българско време. Главният изпълнителен директор на UFC, Дейна Уайт, заяви, че това ще бъде събитието с най-големи приходи от билети в историята на организацията.

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