Шакур Стивънсън подписа договор със "Zuffa Boxing"

Дейна Уайт добави Шакур Стивънсън към своя разрастващ се списък с бойци в "Zuffa Boxing"

Непобеденият боксьор и световен шампион в няколко категории Шакур Стивънсън сключи договор, за да се присъедини към редиците на "Zuffa Boxing"

Промоутърската компания обяви новината в четвъртък, като се съобщава, че Стивънсън е подписал споразумение за няколко мача със "Zuffa Boxing".

Стивънсън, който е класиран сред най-добрите боксьори в света, е поредното голямо име, което се присъединява към "Zuffa Boxing" след официалния старт на компанията през януари. Той идва с перфектен актив от 25 победи и 0 загуби, като по време на кариерата си е печелил титли в четири различни дивизии.

В последния си мач през януари Стивънсън спечели титлите на Световната боксова организация (WBO) и списание „Ринг“ в лека полусредна категория след доминиращо представяне срещу Теофимо Лопес.

„Наредете ги един по един и ще победя всички топ състезатели, щом се изправят срещу мен“, заяви Стивънсън в прессъобщение. „Със "Zuffa Boxing" ще преследвам най-големите битки в спорта и ще стана номер едно в света, без значение от категорията.“

Все още не е ясно кога Стивънсън планира да дебютира за "Zuffa Boxing", но след като вече официално е подписал, промоутърската компания може да започне работа по организирането на следващия му двубой.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google