Конър Макгрегър: Аз съм най-великият в категория перо след Брус Лий

В събота ирландецът се изправя срещу Макс Холоуей в главното събитие на UFC 329 в Лас Вегас. Това е реванш на битката им от 2013 г., която Макгрегър спечели с решение, но по-важното е, че това е първият двубой за ирландеца от пет години насам, след като счупи крака си срещу Дъстин Порие през 2021 г.

Преди завръщането му феновете се чудеха какво мотивира Макгрегър. И докато обичайните отговори за любовта към състезанието бяха част от обяснението, във вторник вечерта ирландецът посочи и друга причина: да напомни на феновете колко добър е бил някога.

„Имам много неща, които използвах в този тренировъчен лагер и които подклаждаха огъня ми“, заяви Макгрегър пред ESPN. „Едно от тях – най-великият в категория перо за всички времена. В тези класации за най-великите в категорията аз съм побеждавал тези бойци, а дори не съм в списъка. Как така съм ги побеждавал лесно и убедително, а ме държат извън класацията?“

„Всичко е от значение. Кой е най-великият в категория перо? Какво е нивото на уменията ми? Затова харесвам Макс като опонент; той се е бил с толкова много хора. Има много впечатляваща кариера в октагона. Със сигурност е бъдещ член на Залата на славата и аз ще мога да покажа моето ниво срещу него. Развълнуван съм. Перфектно е за мен.“

Дебатът за това кой е най-великият боец в категория перо за всички времена бушува от години, като Жозе Алдо и Александър Волкановски получават най-голяма подкрепа, а за известен период в дискусията беше и Макс Холоуей. Името на Макгрегър обаче рядко се появява в тези разговори, най-вече заради краткия му престой в дивизията. Макгрегър спечели първите си седем двубоя в UFC в категория перо, включително победата с нокаут над Алдо, но след това се качи в лека категория и никога не се върна, като не записа нито една защита на титлата.

И макар Макгрегър да разбира тази критика, той не ѝ отдава голямо значение.

„Това е справедливо мнение, със сигурност“, каза Макгрегър. „Разбирам защо. Разбирам причините за това, но не можеш да се вглъбяваш във всичко това. Какво е умението? Кой е най-добрият? Кой е най-великият? Кой е най-добрият? А това съм аз и резултатите го показват. Не е като да не е имало битки. Просто бяха другаде. Смени на дивизии, които първоначално не бяха по моя вина. Боец се оттегляше или други подобни неща водеха до това. Така че го разбирам, но не съм съгласен. Аз съм най-великият в категория перо след Брус Лий и в събота вечер ще го докажа.“

В събота Макгрегър няма да се бие в категория перо, тъй като двубоят му с Холоуей е насрочен в полусредна категория (до 77 килограма). И в крайна сметка, това е проблемът за претенциите на Макгрегър в категория „перо“: той продължи да се качва в по-горни категории, вместо да изгради дълготрайно наследство при 66-килограмовите. Но на въпроса дали съжалява, че е напуснал дивизията, за да преследва титла в лека категория и боксов мач с Флойд Мейуедър-младши, Макгрегър отговори, че няма никакви съжаления.

„С кого щях да се бия, наистина?“, попита Макгрегър. „Предизвикателствата ги нямаше. Можех да продължа – все още щях да минавам през тези момчета. Без неуважение, но знаете.“

Конър Макгрегър пристигна за бойната седмица на UFC 329. Мак се завърна и вече е в Лас Вегас. Във вторник Конър Макгрегър официално пристигна за бойната седмица на UFC 329 преди дългоочаквания си двубой за завръщане срещу Макс Холоуей в главното събитие в неделя сутрин, 12 юли.

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