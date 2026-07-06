Макс Холоуей: Дали Конър Макгрегър би приел размяна на удари в последните секунди?

Макс Холоуей винаги е готов да влезе в ожесточена размяна на удари с опонент в последните секунди, но дали Конър Макгрегър би приел предизвикателството?

Изминаха 13 години, откакто Макс Холоуей за последно се изправи срещу Конър Макгрегър в октагона, но най-накрая ще получи шанс да отмъсти за загубата, когато двамата се срещнат отново в главното събитие на UFC 329 в събота.

В подготовката за дългоочаквания двубой Холоуей със сигурност е чул много приказки от страна на Макгрегър – нещо, което винаги е очаквал. Въпреки това той е леко изненадан колко много ирландската суперзвезда разчита на победата си от 2013 г. В онази вечер Макгрегър скъса кръстни връзки във втория рунд, а Холоуей се бореше с тежка контузия на глезена, но бъдещият шампион в две категории все пак спечели с единодушно съдийско решение.

Докато се готвят за реванша, Холоуей е достатъчно честен да признае, че нито един от двамата не трябва да разчита на нещо от първия им сблъсък, въпреки че изглежда никой не е споделил това с Макгрегър.

„Виждали сте някои интервюта, в които той говори за последния мач“, каза Холоуей пред mmafighting.com „Това беше преди 13 години. Малко е лудо. Така е с всички тези реванши. Правя реванши след повече от 10 години и не можеш да вземеш нищо от първия път, когато си се бил. Каквото, такова. Нямам търпение. 11 юли. Завръщането на Макс. Мистичният Макс. Ще бъде забавна вечер.“

Макар 13 години да е много дълъг период, напоследък Макгрегър е свързван с друго число – пет. Толкова време е минало, откакто ирландецът за последно се състезава в UFC, след като претърпя ужасяващо счупване на крака в третата си среща с Дъстин Порие през 2021 г.

Разбира се, Макгрегър обещава, че се завръща по-добър от всякога, но е невъзможно да не се запитаме каква негова версия ще се появи в сблъсъка с Холоуей на UFC 329.

От своя страна, Холоуей не мисли за дългото отсъствие или за това дали Макгрегър се завръща след своя пик, защото подобни предположения могат да бъдат катастрофални.

Конър Макгрегър се завръща срещу Макс Холоуей на UFC 329

„Пет години са. Можеше да се развие и по друг начин“, обясни Холоуей. „Видяхме какво правеше през тези пет години и оттам идват въпросите. Но аз просто се подготвям психически за най-добрия Конър Макгрегър. За пет години можеш да се възстановиш, да се погрижиш за тялото си, да не сваляш килограми и просто да оставиш тялото си да се възстанови за малко.“

След разочароващото си представяне срещу Чарлс Оливейра в последния си мач, Холоуей знае, че има много за доказване в този двубой, дори ако по-голямата част от разговорите около реванша са свързани с Макгрегър.

Ето защо Холоуей е решен да неутрализира Макгрегър и да го довърши по категоричен начин, за да затвърди статута си на един от най-добрите бойци в света.

Но какво ще се случи, ако Макгрегър намери начин да остане в играта и да превърне мача в истинска битка през всичките пет рунда? Какво, ако Макгрегър просто откаже да се предаде и продължи да нанася удари до последните секунди? При такъв сценарий Холоуей може да получи шанса отново да посочи към центъра на октагона и да покани съперника си на размяна на удари, както направи с Джъстин Гейджи на UFC 300, което доведе до един от най-лудите и запомнящи се нокаути в историята на бойните спортове.

Но дали Макгрегър наистина би рискувал всичко в такъв момент?

„Със сигурност. Мисля, че би го направил, ако стигнем до този момент и има енергията за това“, каза Холоуей. „Ще видим какво ще стане. Ако не стигнем дотам, ще е страхотно. Но ако стигнем, мисля, че е готов. Защо не? Може би. Бих казал, че ще го направи. Изпитвам само уважение към него. В крайна сметка бих казал, че ще го направи, но трябва да вземем предвид как е протекъл мачът. Не знам как ще протече. Ако битката е оспорвана, бих казал със сигурност. Ако битката не е оспорвана, може би не. Но има толкова много различни сценарии, а сърцето ми подсказва, че вероятно би го направил. Той се завръща. Феновете му са там. Хората крещят за него. Мисля, че може просто да се насили да го направи.“

В един идеален свят Холоуей се надява Макгрегър никога да не стигне дотам, защото той пази този ход с „посочването надолу“ за последните 10 секунди на последния рунд.

И въпреки всички приказки за напрежението около Макгрегър и неговото завръщане, Холоуей не подценява важността на този мач за собствената си кариера.

Победа би поставила Макс Холоуей в отлична позиция за нов евентуален двубой за титла на UFC, но загуба би го изпратила в напълно противоположна посока – нещо, което той иска да избегне на всяка цена.

„Вярвам, че този мач е на живот и смърт и за двама ни“, заяви Холоуей. „Много неща са заложени на карта. Въпреки че е в категория до 77 кг, виждате как шампионът в категория до 70 кг, Джъстин Гейджи, говори за този двубой. Много хора обсъждат, че ако той направи това, може да направи онова, може да поеме по пътя на Ислам Махачев. В крайна сметка, това е огромен мач. Само върху това мога да се съсредоточа. Фокусиран съм единствено върху Конър Макгрегър. Трябва да изляза и ръката ми да бъде вдигната по вълнуващ начин. Не просто да ми вдигнат ръката. В този спорт, както виждате, понякога само победата не е достатъчна.“

„В крайна сметка трябва да изляза и да бъда атрактивен. Трябва да постигна голям завършек или, ако не, то поне супер доминираща победа, която да изуми хората и да ги развълнува. Хората продължават да забравят. Да, ние сме бойци, трябва да побеждаваме, но сме и артисти. Точно това планирам да направя. Затова хората гледат моите битки и тази няма да бъде по-различна“, добави той.

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