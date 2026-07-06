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Алекс Маркес подписа с КТМ, Фабио Ди Джанантонио също преминава в тима

  • 6 юли 2026 | 15:06
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Алекс Маркес подписа с КТМ, Фабио Ди Джанантонио също преминава в тима

KTM подписа многогодишен договор с испанския пилот Алекс Маркес и с италианеца Фабио Ди Джанантонио от сезон 2027, съобщиха от тима.

30-годишният състезател, втори в шампионата MotoGP през 2025 година, ще напусне "Грезини Рейсинг" след четири сезона и ще се завърне във фабричен отбор за първи път от дебютния си сезон с "Хонда" през 2020-а.

„Изключително горди и щастливи сме, че успяхме да привлечен изключителен талант като Алекс Маркес, втори в световния шампионат през 2025 година, за нашия проект“, каза в изявление директорът на KTM Motorsports Пит Байрер.

27-годишният Фабио Ди Джанантонио в момента е трети в шампионата на MotoGP. Той ще напусне VR46 в края на сезона, след като се присъедини към отбора през 2024-а, след като постигна втората си победа в кариерата си в кралския класа в Барселона този сезон.

„Фабио очевидно направи крачка напред, за да се превърне в един от най-добрите пилоти в MotoGP. Не можем да поставяме под въпрос неговата скорост и отдаденост на постигането на най-добри резултати“, каза Байрер.

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