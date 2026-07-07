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От Локо (Пд) предложили нов договор на Митко Илиев

  • 7 юли 2026 | 15:58
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Локомотив Пловдив е предложил нов договор на Димитър Илиев, преди той да сложи край на състезателната си кариера, твърди “Тема спорт”. Първоначално на “Лаута” са предложили нов едногодишен договор, след което до края на 2026 година, но лидерът на “черно-белите” предпочел каже “стоп”.

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Причината е, че изследвания на резонанс са показали проблеми с контузията, която той лекуваше през изминалия сезон и се подложи на операция.

Лидерът на “смърфовете” започна лятна подготовка на “Лаута” с Душан Косич, но е почувствал болки и е взел решение да откаже нов договор с любимия си отбор.

Ръководството на Локомотив обмисля да предложи пост на емблематичния си футболист. Любопитното е, че той в интервю сподели, че няма с какво да бъде полезен на клуба.

Междувременно клубът все още не е обявил нито едно ново попълнение, въпреки напускането на голмайстора Жоел Цварц и капитана Илиев. Продължават пробите на Теодор Минчев, юношата на Арсенал, Челси и Борнемут, който ще получи шанс за изява и в следващата контрола на “смърфовете” срещу Рилски спортист.

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