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Фиорентина официално назначи човекa, чиято дузпа донесе последната световна титла на Италия

  • 8 юни 2026 | 18:01
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Фиорентина официално назначи човекa, чиято дузпа донесе последната световна титла на Италия

Фиорентина официално обяви, че Фабио Гросо е новият наставник на отбора. Доскоршният треньор на Сасуоло е подписал договор за 1,2 милиона евро на сезон за две години - до 30 юни 2028 г.

Така бившият италиански национал e наследникът на напусналия досегашен наставник на “виолетовите” Паоло Ваноли.

Именно с успешната дузпа на Гросо във финала с Франция през 2006 г. дойде и последната световна титла на Италия.

Иначе Гросо започва треньорската си кариера през 2013 г. в младежкия сектор на Ювентус. Дебютът му начело на първи отбор е през 2017 г., на пейката на Бари в Серия Б. През кариерата си новият треньор на „виолетите“ е тренирал още Верона, Бреша, Сион, Фрозиноне, Лион и Сасуоло, като е постигнал две промоции от Серия Б в Серия А. През последния сезон начело на „неровердите“ той завърши на 11-о място, което е респектиращо за новак в първенството.

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Снимки: Imago

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