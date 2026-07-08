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Ветеранът Дейли Блинд отново се завърна в Аякс

  • 8 юли 2026 | 14:05
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Ветеранът Дейли Блинд отново се завърна в Аякс

Нидерландският ветеран Дейли Блинд официално се завърна в родния си клуб Аякс, сключвайки договор за един сезон. Това ще бъде трети престой за 36-годишния футболист в гранда от Амстердам, където се очаква той да завърши своята богата кариера.

Блинд е продукт на школата на Аякс, като дебютира за първия тим през 2009 г. Той остана в клуба до 2014 г., когато беше привлечен в Манчестър Юнайтед от Луис ван Гаал срещу 17,5 милиона евро. След четири години на „Олд Трафорд“ защитникът се завърна в Аякс и беше ключова фигура в състава, достигнал до полуфиналите на Шампионската лига през сезон 2018/19.

През 2023 г. кариерата му го отведе първо в германския шампион Байерн (Мюнхен), а след това и в испанския Жирона. След изтичането на договора му с каталунския клуб това лято Блинд се завръща в Амстердам като свободен агент.

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Снимки: Imago

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