Левски и Вуцов още не могат да се разберат за нов договор

Светослав Вуцов се е върнал в графата на играчите, които се дърпат за нови договори, съобщава "Мач Телеграф". При него се смяташе, че всичко е договорено и ще подпише за още 3 години, но е настъпил обрат. Стражът искал да вдигне още малко заплатата си.

Добри новини за Левски

Както е известно, през зимата той отхвърли примамливо предложение от Украйна, откъдето му обещаваха в пъти повече от това, което взема на "Герена". В момента заплатата му автоматично се е вдигнала по старото споразумение, което подписа, когато дойде на "Герена" от Славия.

Левски вече поднови с двама играчи - Кристиан Димитров и Гашпер Търдин. От зимата обаче "сините" неуспешно преследват Майкон за нов договор. Проблем там са агентите му, които нямат друг клиент освен него.

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