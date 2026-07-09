За Новак подобни изказвания са "гориво"! Тенис легенда реши да мотивира Джокович както никога досега

Бившият британски тенисист Грег Руседски направи пълен обрат в прогнозата си преди зрелищния полуфинален сблъсък на Уимбълдън между Новак Джокович и Яник Синер. Преди началото на турнира той твърдеше, че сърбинът ще вдигне шампионския трофей, но драматичните събития от четвъртфиналите го накараха да промени мнението си. Ролята на фаворит сега официално е отстъпена на Яник Синер.

Джокович стигна до полуфиналите след епичен маратон и исторически мач срещу Феликс Оже-Алиасим, който продължи цели пет часа и 15 минути. Тази безпощадна битка остави отпечатък, поне според тенис анализаторите.

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От друга страна, Синер имаше значително по-лесна задача срещу Ян-Ленард Щруф. Италианецът прекара много по-малко време на корта, което му дава сериозно предимство преди полуфинала.

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Освен по-малкото изразходвана енергия, Синер изигра своя четвъртфинален мач по-рано. Това означава, че ще има и голямо предимство по отношение на времето за почивка и възстановяване на тялото. Именно това беше основната причина Руседски напълно да промени своята прогноза.

"Нямам никакво колебание по този въпрос и съм готов да застана зад думите си. Прогнозирах, че Джокович ще спечели 25-а титла от Големия шлем именно тук на Уимбълдън, но мисля, че на четвъртфинала изразходва твърде много енергия", заяви Руседски.

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Бившият британски ас смята, че умората не може просто така да бъде преодоляна за един ден.

"Просто резервоарът не може да се напълни толкова бързо. Историята е показала, че Новак умее да се възстановява от подобни натоварвания, но мисля, че този път именно това ще бъде ключовият проблем. Синер нарочно ще удължава разиграванията", добави той.

Анализирайки тактическата част на предстоящия класически сблъсък, бившата първа ракета на Великобритания подчерта, че Новак ще трябва напълно да промени подхода си в сравнение с предишния мач, ако иска да има шанс за победа.

Той смята, че влизането в дълги разигравания от основната линия може да бъде фатално за сърбина в тази ситуация.

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"Джокович не може да играе бекхенд срещу бекхенд, както срещу Оже-Алиасим. Разбира се, че ще се опита да атакува форхенда на Синер, но Яник ще бъде готов за това. Той ще поправи това, което не е било наред, и ще бъде максимално фокусиран", коментира Руседски.

Накрая той припомни и огромния мотив, който в момента движи италианския тенисист.

"Италианецът тази година все още няма титла от Големия шлем, не е играл на нито един финал на най-големите турнири този сезон и със сигурност ще има сериозен мотив. Освен всичко това просто не виждам как Новак ще издържи след толкова изтощителния мач, който изигра", завърши Грег Руседски.

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