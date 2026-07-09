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Известни са четвъртфиналистите на "Левски Къп"

  • 9 юли 2026 | 09:29
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Известни са четвъртфиналистите на "Левски Къп"

На кортовете на ТК „Левски" в Борисовата градина в София се провежда Държавен турнир по тенис за мъже "Левски Къп".

В надпреварата от календара на БФТенис, която е с награден фонд 1 300 евро се включиха 65 тенисисти.

През вчерашния ден станаха ясни четвъртфиналистите.

1/8-финали:

№1 Пламен Милушев – №1 Пламен Милушев – Кирил Георгиев-Хинков 6:1, 6:2

Богомил Иринчев – №5 Стефан Люцканов 6:7(4), 6:2, 6:4

Тед Бачев – №4 Димитър Байчев 6:3, 6:3

Дейвид Симеонов – Велизар Илиев 7:5, 6:1

№7 Ерик Владимиров – Йордан Малинков 6:0, 6:3

№3 Васил Димитров – Димитър Берданков 3:6, 6:2, 6:4

Кристиян Стефанов – №6 Радослав Шандаров 6:3, 6:7(6), 6:2

№2 Михаил Иванов – Владимир Цонков 6:2, 6:0

1/4-финали:

№1 Пламен Милушев – Богомил Иринчев

Тед Бачев – Дейвид Симеонов

№3 Васил Димитров – №7 Ерик Владимиров

№2 Михаил Иванов – Кристиян Стефанов

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