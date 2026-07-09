Известни са четвъртфиналистите на "Левски Къп"

На кортовете на ТК „Левски" в Борисовата градина в София се провежда Държавен турнир по тенис за мъже "Левски Къп".
В надпреварата от календара на БФТенис, която е с награден фонд 1 300 евро се включиха 65 тенисисти.
През вчерашния ден станаха ясни четвъртфиналистите.
1/8-финали:
№1 Пламен Милушев – №1 Пламен Милушев – Кирил Георгиев-Хинков 6:1, 6:2
Богомил Иринчев – №5 Стефан Люцканов 6:7(4), 6:2, 6:4
Тед Бачев – №4 Димитър Байчев 6:3, 6:3
Дейвид Симеонов – Велизар Илиев 7:5, 6:1
№7 Ерик Владимиров – Йордан Малинков 6:0, 6:3
№3 Васил Димитров – Димитър Берданков 3:6, 6:2, 6:4
Кристиян Стефанов – №6 Радослав Шандаров 6:3, 6:7(6), 6:2
№2 Михаил Иванов – Владимир Цонков 6:2, 6:0
1/4-финали:
№1 Пламен Милушев – Богомил Иринчев
Тед Бачев – Дейвид Симеонов
№3 Васил Димитров – №7 Ерик Владимиров
№2 Михаил Иванов – Кристиян СтефановДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google