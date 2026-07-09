Донски стигна четвъртфиналите на “Чалънджър” в Румъния

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха в първия си двубой Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна) със 7:5, 6:3 за 80 минути на корта.

Донски и Бантия направиха решаващ пробив в 12-ия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част поведоха с 4:1 и без проблеми затвориха двубоя с втория си мачбол.

Българинът заработи 20 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 96-а позиция в момента.

За място на полуфиналите двамата ще играят срещу Раду Албот (Молдова) и Виктор Корня (Румъния).

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