Оже-Алиасим обясни защо Новак Джокович е "неунищожим"

Феликс Оже-Алиасим остана на крачка от полуфиналите на Уимбълдън, след като загуби от Новак Джокович в маратонски мач, продължил повече от пет часа. Канадецът беше близо до голяма победа срещу сърбина, но в крайна сметка се пречупи в ключовите моменти пред съперник, който за пореден път показа защо, макар и на 39, все още е един от най-надеждните състезатели в тура.

Въпреки разочарованието от загубата, Оже-Алиасим анализира критично мача. Канадецът призна, че все още търси формулата как да превърне тези оспорвани мачове в победи и подробно обясни какво прави Джокович толкова специален, когато мачовете достигнат върха на напрежението. Според канадеца, разликата не е била толкова в "уинърите", колкото в способността на сърбина да остане стабилен под напрежение.

„Накратко, това беше невероятна битка, невероятна борба срещу легенда на нашия спорт. Така стоят нещата. Очевидно ми е много трудно. Това ми се случи на четвъртфиналите в Париж, а сега и тук. Имах и по-рано в кариерата си ситуации, в които оспорвани мачове не завършиха в моя полза. Ще трябва да видя какво мога да направя, за да обърна нещата в моя полза следващия път. Засега мога да се гордея с борбената си игра и да продължа напред“, заяви Феликс Оже-Алиасим.

„Имах самочувствие. Мисля, че това не беше проблем. След като изравних на 1:1 сета, малко загубих фокус в един гейм от третия сет, и то след повече от два часа и половина максимална концентрация. В четвъртия сет имах късмет да се върна, защото и той имаше лек спад и ми даде шанс. Но в крайна сметка, той отново доказа, че играе най-добре, когато е най-важно. По-стабилен е от мен, когато дойдат решаващите моменти.“

„Въпросът е в стила на игра. Неговият стил е по-постоянен и по-устойчив в моменти на най-голямо напрежение от моя. Неговият сервис вероятно е един от най-добрите на турнира. А за ретура вече всички знаем всичко. При всеки втори сервис винаги изпраща дълбока топка. Гледаме това от много години, но все още е впечатляващо как успява да го прави отново и отново.“

„До самия край вярвах, че мога да спечеля. Опитвах се да сервирам добре, да не рискувам прекалено много и във всеки момент да избера най-умния удар. Имаше един гейм, в който водех 0:30 на негов сервис и пропуснах бекхенд по правата. Ако беше влязла, може би щях да имам 0:40. Съжалявам ли, че не продължих да изграждам точката? Може би. Но това са решения, които взимате на корта и с които трябва да живеете.“

Защо е толкова трудно да победиш Новак Джокович?

„Гледал съм много мачове на Новак през годините. Дори когато не беше на върха си, както във финала срещу Роджър Федерер тук през 2019 г., той винаги оставя впечатлението, че в тайбреците или ключовите моменти сервира страхотно. Държи ви в позиция, в която не можете да го атакувате, неутрализира играта ви и чака вашата грешка. Аз по природа съм по-офанзивен играч, но ще трябва да се науча кога да атакувам и кога да бъда малко по-стабилен.“

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