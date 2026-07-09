Григор Димитров се сбогува емоционално със “свещената трева”

Първата българска ракета Григор Димитров качи публикация в профила си в Instagram, в която сподели емоциите, през които премина при последното си участие на “Уимбълдън”, приключило преди дни. Българинът отпадна в 1/8-финалите на турнира от Големия шлем след загуба в 5-сетова драма от представителя на домакините Артър Фери.

“Скъпи Уимбълдън

Благодаря ти, че ми даде тази възможност и че ми напомни не само за любовта ми към тази игра, но и за невероятната доброта, добротата и подкрепата, които все още съществуват в хората.

Този турнир ми даде толкова много и това, което преживях тук, ще заеме завинаги специално място в галерията на сърцето ми.

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Дълбоко съм благодарен за начина, по който животът продължава да ме предизвиква - не само като тенис играч, но и като човек. Всяка стъпка ме е карала да се изправя срещу играта, но преди всичко, да се изправя срещу собственото си развитие. Наистина вярвам, че всичко се случва с причина и че всяко преживяване, независимо дали е радостно или болезнено, носи уроци.

През всички възходи и падения, научих се да прегръщам недостигите, които се намират в пукнатините. Днес мога да напълня тези пространства с благодарност, перспектива и всяка емоция, която идва с това пътуване, независимо дали е положително или негативно.

Благодаря ти, Уимбълдън, за това, че ми напомни защо се влюбих в тази игра и за това, че ми даде спомени, които ще нося с мен завинаги”, написа Димитров.

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