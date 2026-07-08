Джокович след 5-сетовата победа Оже-Алиасим: Един от най-добрите мачове в кариерата ми на Уимбълдън

Новак Джокович коментира победата си в най-дългия четвъртфинал в историята на Уимбълдън.

39-годишният сръбски тенисист надделя над третия поставен Феликс Оже-Алиасим в завладяващ сблъсък, продължил пет часа и 15 минути, като записа рекорден 120-и мач на "Уимбълдън", изпреварвайки с един швейцарската легенда и осемкратен победител в турнира Роджър Федерер, както и безпрецедентна 107-а победа.

Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

„Вълнуващо е да си част от такъв епичен двубой, който се игра над пет часа“, заяви Джокович на пресконференцията си след победата със 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10-4) над 25-годишния Оже-Алиасим. „Заради тези моменти продължавам да играя тенис. След четвъртия сет казах на децата ми да се прибират да спят, но не ме послушаха. Радвам се, че останаха, защото това е един от най-добрите мачове, в които честно казано съм участвал на Уимбълдън. Не си спомням да съм играл толкова дълъг мач. Може би финалът с Роджър през 2019 г. се доближава по продължителност.“ (б.р. тогава сърбинът спаси два мачбола, преди да триумфира в тайбрек в последния сет.)

My longest Wimbledon match ever. An unforgettable nightshift 💪 pic.twitter.com/q0D10PVwFw — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 7, 2026

"Беше изключително равностойно. Всеки можеше да спечели. Феликс игра на много високо ниво. Може би имах предимство единствено в супертайбрека в края. Изиграх правилните удари, използвах възможностите си и това се оказа достатъчно. Доволен съм, че в този стадий от кариерата ми все още успявам да се боря с играчи, които са с 15 години по-млади от мен, да ги побеждавам в оспорвани мачове. За мен това е приятна изненада, но от друга страна винаги съм имал големи очаквания към себе си. Винаги съм много самокритичен, но и се опитвам да се наслаждавам на такива моменти. Честно казано, ми се искаше това да е финал, за да не се притеснявам как ще се чувства тялото ми утре, добави Ноле.

"These are the moments I still play tennis for."



We're so happy you still do, @DjokerNole. pic.twitter.com/Wtjc1biLYB — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026

Белградчанинът, който се стреми към рекордна 25-а титла от Големия шлем, ще играе на полуфиналите срещу защитаващия титлата си и номер 1 в света Яник Синер . Това ще бъде тяхната втора среща през настоящия сезон, като в първата Джокович победи италианеца с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия през януари. Синер обаче води в тяхното съперничество с 6-5, включително победа над 24-кратния шампион от Големия шлем на същия етап на Уимбълдън миналата година.

„Имах много дълъг полуфинал срещу Синер (в Австралия). Има разлика в настилката. Това беше първият голям турнир за годината за мен, идвайки по-свеж след няколкомесечна почивка и подготовка. Сега е малко по-различно. Но въпреки това, още едно страхотно, историческо представяне за мен на турнирите от Големия шлем. Честно казано, това е най-важното. Все още се опитвам да докажа на себе си и на другите, че мога да се състезавам с най-добрите играчи в света и да ги побеждавам на най-голямата сцена. Това направих в Австралия. Това правя и тук“, каза още Новак Джокович.

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