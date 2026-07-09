Изцяло български финали на двойки на турнира от Тенис Европа в София

13 български тенис таланти (шест юноши и седем девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира за юноши и девойки до 16 години от втора категория на Тенис Европа. Надпреварата "Николай Пръвчев Дема Къп" се провежда при отлични условия и организация на базата на СК „Дема".

До четвъртфиналите при юношите достигнаха Бруно Дженев, Александър Борисов, Мартин Валеов, Якоб Ясин, Кристиян Енев и Христо Рашков.

Юноши, осминафинали:

№2 Бруно Дженев – Калоян Гайдаджиев 6:2, 6:2

№3 Александър Борисов – Данило Данилевски (Украйна) 6:2, 6:2

№4 Мартин Валеов – Филип Ненчев 2:6, 6:1, 7:6

Якоб Ясин – Борис Тонев 6:2, 6:2

Кристиян Енев – Стелиян Даракев 6:1, 7:6

Христо Рашков – №8 Данаил Петров 3:6, 6:4, 3:1 и отказване на Петров

Даниел Стоянов – №1 Игор Перич (Сърбия) 5:7, 1:6

№6 Емил Алексиев – Олексий Улятовски (Украйна) – победа без игра за Улятовски

Юноши, четвъртфинали:

Якоб Ясин – №1 Игор Перич (Сърбия)

№3 Александър Борисов – Христо Рашков

№4 Мартин Валеов – Олексий Улятовски (Украйна)

№2 Бруно Дженев – Кристиян Енев

До четвъртфиналите при девойките се класираха Рая Маркова, Илина Илиева, Симона Попова, Мелани Стоичкова, Нина Нокова, Карла Бързакова и Никол Бюлбюлева.

Девойки, осминафинали:

№1 Рая Маркова – Вивиан Енева 6:1, 6:0

№2 Илина Илиева – Дария Матвеева 6:1, 6:1

№3 Симона Попова – Ника Кошкарова (Украйна) 6:1, 6:1

№5 Мелани Стоичкова – Виктория Николова 6:2, 6:1

№6 Нина Нокова – Наталия Сирощанова (Украйна) 0:6, 6:3, 6:4

Карла Бързакова – Ива Йорданова 6:2, 6:2

Никол Бюлбюлева – №8 Талия Турхан (Турция) 6:2, 6:1

Иванина Начева – Лукреция Оливети (Италия) 0:6, 3:6

Девойки, четвъртфинали:

№1 Рая Маркова – №6 Нина Нокова

Карла Бързакова – Лукреция Оливети (Италия)

№3 Симона Попова – Никол Бюлбюлева

№2 Илина Илиева – №5 Мелани Стоичкова

Изцяло български ще бъдат и двата финала в надпреварата на двойки.

За титлата при юношите ще спорят Бруно Дженев/Якоб Ясин срещу Даниел Стоянов/Мартин Валеов.

Във финала при девойките Илина Илиева/Рая Маркова ще се изправят срещу Нина Нокова/Мелани Стоичкова.

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