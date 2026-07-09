Трета поредна победа за Лидия Енчева в Германия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W100 в Ашафенбург (Германия) с награден фонд 100 хиляди долара.

19-годишната Енчева, която записа две убедителни победи в квалификациите, постигна драматичен успех на старта на основната схема срещу Мина Ходжич (Германия) с 6:4, 6:7(4), 7:6(1). Двубоят продължи три часа и 25 минути.

Българката пропиля ранен пробив аванс, но при 5:4 стигна до нов брейк от петата си възможност, с който спечели първия сет. Енчева навакса на два пъти пробив пасив във втората част, която беше решена в тайбрек. В него националката загуби три поредни точки от 4:4 до 4:7, а резултатът в сетовете беше изравнен.

Третият сет беше изключително драматичен. Енчева поведе с 4:2, допусна изравняване за 4:4, но след нов пробив сервира за спечелването на мача при 6:5. При този резултат българката пропусна мачбол и впоследствие загуби подаването си, което доведе до нов тайбрек. В него Енчева беше безапелационна и го спечели със 7:1.

Във втория кръг Лидия Енчева ще играе срещу шестата поставена Юлия Авдеева (Русия).

СНИМКА: Българска федерация по тенис

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