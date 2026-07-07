Синер без напрежение достигна полуфиналите на Уимбълдън

Яник Синер се доближи само на две победи от успешна защита на титлата си на „Уимбълдън“, след като постигна спокойна и убедителна победа на четвъртфиналите срещу Ян-Ленард Щруф.

Световният номер 1 Синер може и да не показа най-блестящия си тенис срещу опасната игра на Щруф, но въпреки това се оказа твърде силен за 36-годишния германец и записа победа със 7:5, 7:6(4), 6:3 на корт №1. В своя трети полуфинал в All England Club Синер ще се изправи срещу седемкратния шампион Новак Джокович или поставения под номер 3 Феликс Оже-Алиасим в петъчния сблъсък за място на финала.

След като загуби първия сет и изостана с ранен пробив във втория, Щруф вдигна още повече агресията си, използвайки мощния си форхенд и добре премерени излизания на мрежата, за да наруши ритъма на Синер. Световният номер 74 веднага отвърна с рибрейк и продължи да оказва същия натиск през целия сет, като в крайна сметка стигна до сетбол при 5:4 и 30/40.

Но Синер отново демонстрира хладнокръвие в най-важните моменти, измъквайки се от опасността с три впечатляващи начални удара — два сервиса без връщане от двете страни на ас. Оттам нататък водачът в схемата продължи да подкрепя отличния си сервис с неумолима постоянност от основната линия, премина през тайбрека на втория сет с уверена игра и запази контрола до края на двубоя, продължил два часа и 35 минути.

Синер беше в серия от 30 поредни победи — поредица, която включваше и завършването на кариерен "Мастърс" — преди шокиращата му загуба във втория кръг от Хуан Мануел Серундоло на „Ролан Гарос“, но отговори впечатляващо при завръщането си в игра на „Уимбълдън“.

След като майсторски неутрализира експлозивния форхенд на Щруф и опасната му игра на трева, 24-годишният италианец подобри баланса си в All England Club до 25 победи и 4 загуби.

Щруф, който през тези две седмици стана най-възрастният дебютант на четвъртфинал при мъжете в турнир от Големия шлем в Откритата ера, напуска „Уимбълдън“, след като се изкачи с 34 места до №40 в ранглистата на ATP. 36-годишният германец премина през петсетови победи срещу Себастиан Баес и Брандън Накашима, преди да поднесе изненада срещу осмия поставен Даниил Медведев в три сета. След това той си осигури място сред последните осем, след като Хуберт Хуркач се отказа в петия сет на двубоя им от четвъртия кръг.

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Снимки: Imago