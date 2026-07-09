Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

  • 9 юли 2026 | 10:23
  • 2892
  • 1

Гръцкият вицешампион Олимпиакос е направил решителна стъпка в преговорите за Петър Станич и вече изглежда все по-близо до привличането на офанзивния полузащитник на Лудогорец, съобщава гръцкото издание Sport-FM. Според информацията, разговорите между двата клуба са навлезли във финалната си фаза, а от Пирея са подобрили условията по сделката, с което значително са увеличили шансовете си да стигнат до подписа на сръбския национал.

Станич все по-близо до Олимпиакос, но има и проблем
Станич все по-близо до Олимпиакос, но има и проблем

До развитие се е стигнало след кратко забавяне в преговорите. Само преди няколко дни трансферът е изглеждал почти сигурен, но твърдата позиция на Лудогорец е променила хода на разговорите и е наложила нови действия от страна на Олимпиакос. Гръцкият гранд обаче е реагирал с подобрена оферта, която по всичко личи е доближила двете страни до споразумение. Така Станич вече е смятан за все по-вероятно ново попълнение на „червено-белите“.

Ако сделката бъде финализирана, треньорът Хосе Луис Мендилибар ще получи играч, който може да даде допълнителна острота и креативност в предни позиции. Станич обичайно действа зад централния нападател, но има възможност да бъде използван и по левия фланг на атаката.Интересът на Олимпиакос към сърбина не е от вчера, като клубът от Пирея работи по трансфера от няколко седмици.

В Гърция: Станич отказал отбор от Премиър лийг заради Олимпиакос
В Гърция: Станич отказал отбор от Премиър лийг заради Олимпиакос

Според гръцката медия ръководството е трябвало да преодолее както високите изисквания на Лудогорец, така и конкуренцията на други кандидати за подписа на футболиста.Очакванията са евентуалната сделка да се нареди сред най-скъпите трансфери в историята на Олимпиакос. Общата ѝ стойност може да надхвърли 9 милиона евро и достигне дори 10.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Добри новини за Левски

Добри новини за Левски

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 1866
  • 0
В Африка: Левски иска нападател на Ботев (Пловдив)

В Африка: Левски иска нападател на Ботев (Пловдив)

  • 9 юли 2026 | 09:15
  • 4390
  • 1
ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 17275
  • 70
Феновете на Борац са счупили рекорда си по посещаемост на мача с Левски

Феновете на Борац са счупили рекорда си по посещаемост на мача с Левски

  • 9 юли 2026 | 02:53
  • 5143
  • 4
Локо (Пловдив) удари Рилски спортист в контрола

Локо (Пловдив) удари Рилски спортист в контрола

  • 9 юли 2026 | 01:16
  • 1284
  • 0
Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски

Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски

  • 8 юли 2026 | 21:53
  • 20207
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 17275
  • 70
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 4585
  • 9
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
  • 5970
  • 0
Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

  • 9 юли 2026 | 11:06
  • 3857
  • 12
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 6902
  • 4