Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

Гръцкият вицешампион Олимпиакос е направил решителна стъпка в преговорите за Петър Станич и вече изглежда все по-близо до привличането на офанзивния полузащитник на Лудогорец, съобщава гръцкото издание Sport-FM. Според информацията, разговорите между двата клуба са навлезли във финалната си фаза, а от Пирея са подобрили условията по сделката, с което значително са увеличили шансовете си да стигнат до подписа на сръбския национал.

Станич все по-близо до Олимпиакос, но има и проблем

До развитие се е стигнало след кратко забавяне в преговорите. Само преди няколко дни трансферът е изглеждал почти сигурен, но твърдата позиция на Лудогорец е променила хода на разговорите и е наложила нови действия от страна на Олимпиакос. Гръцкият гранд обаче е реагирал с подобрена оферта, която по всичко личи е доближила двете страни до споразумение. Така Станич вече е смятан за все по-вероятно ново попълнение на „червено-белите“.

Ако сделката бъде финализирана, треньорът Хосе Луис Мендилибар ще получи играч, който може да даде допълнителна острота и креативност в предни позиции. Станич обичайно действа зад централния нападател, но има възможност да бъде използван и по левия фланг на атаката.Интересът на Олимпиакос към сърбина не е от вчера, като клубът от Пирея работи по трансфера от няколко седмици.

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Според гръцката медия ръководството е трябвало да преодолее както високите изисквания на Лудогорец, така и конкуренцията на други кандидати за подписа на футболиста.Очакванията са евентуалната сделка да се нареди сред най-скъпите трансфери в историята на Олимпиакос. Общата ѝ стойност може да надхвърли 9 милиона евро и достигне дори 10.

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