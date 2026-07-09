Хена Куртагич: Хубаво е, че не позволихме на българките да се разиграят

Една от звездите на женския национален отбор на Сърбия Хена Куртагич говори след победата над България с 3:0 в първия мач от турнира от Лигата на нациите в Белград. За начало Куртагич сподели своето мнение за срещата.

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"Радвам се, че започнахме седмица в Белград по-добре от предишната. Ще се постараем да продължим така. Мисля, че бяхме доста по-добри във всички елементи, енергично бяхме доста по-добри от отбора на България, който също е млад отбор като нас. Хубаво е, че не им позволихме да се разиграят по начина, по който умеят, и съм доволна от резултата и се надявам да продължим в този ритъм."

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"Може би за самочувствието ни повече би означавала победа в пет гейма, отколкото тази. Все пак е добре за нас като отбор да се разиграем колкото се може повече за това, което предстои, като една добра увертюра за Европейското първенство."

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Куртагич добави, че Франция, която е следващият им съперник, ги е победила миналата година, но вярва, че нещата ще се обърнат тази година.

"Миналата година ни победиха. Сега виждам, че имат спад в играта, както ние имахме миналата година. Мисля, че ще успеем да обърнем това в наша полза и след това да празнуваме."

Снимки: volleyballworld.com

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