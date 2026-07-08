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  3. Алекс и Мони Николови зарадваха фенките на мача Сърбия - България в Белград

Алекс и Мони Николови зарадваха фенките на мача Сърбия - България в Белград

  • 8 юли 2026 | 23:42
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Световните вицешампиони с мъжкия национален отбор на България Александър и Симеон Николови изгледаха от първия ред мача между Сърбия и България от турнира от последната трета седмица на Волейболната Лига на нациите при жените в Белград, пишат колегите от sportal.blic.rs.

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Като се има предвид, че става въпрос за съседско дерби, братята Николови се възползваха от възможността да посетят сръбската столица и да подкрепят колежките си.

Популярността на младите волейболисти бе очевидна, като в паузите между геймовете фенове и фенките ги викаха за автографи и снимки.

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