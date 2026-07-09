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Марчело Абонданца: Днес загубихме лошо, но се нуждаем от задължителна победа до края

  • 9 юли 2026 | 00:03
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Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца призна след загубата от Сърбия с 0:3 в Лигата на нациите, че са загубили лошо, но се нуждаят от задължителна победа до края на турнира.

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"Не ми хареса началото на този мач, започнахме по много лош начин и много бавно в хода му намерихме своя ритъм. Допуснахме прекалено много грешки и това ни костваше загубата", сподели Абонданца пред камерата на VBTV след мача.

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"Всеки един мач е различен. Днес загубихме лошо, но се нуждаем от задължителна победа до края. И все пак, малко или много трябва да използваме всеки един мач, за да израстваме и да си вземаме необходимите поуки", каза още селекционерът на България.

Снимки: volleyballworld.com

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