Зоран Терзич: Когато българките бяха близо, се видя, че има доза страх в нас

Селекционерът на женския национален отбор на Сърбия Зоран Терзич говори след победата над България с 3:0 в първия мач от турнира от Лигата на нациите в Белград. За начало той обобщи играта на своя тим.

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Мога да кажа, че като цяло съм доволен, особено от първия гейм. Първият гейм беше наистина фантастичен, особено по отношение на първата атака, но и на играта ни като цяло. Българките имаха по-висок процент на реализация, отколкото би трябвало да имат в този първи гейм, но ние играхме наистина красиво и добре. По-късно, когато ни доближиха в резуллтата и когато имаше някакво равенство, се видя, че има доза страх в нас. Но играхме много по-добре, отколкото по това време миналата година. За мен е най-важно, че се появяват нови състезателки, които се вижда, че могат да дадат много. Млади са, така че се надяваме всичко да е наред за Олимпийските игри през 2028 година", коментираТерзич.

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След това Терзич говори и за отбора на Франция, който е следващият съперник на Сърбия.

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Това ще бъде много по-труден мач, разбира се. Ако бяхме в пълен състав, щях да съм убеден, че ще има не само победа, но и убедителна такава. Така, че ще бъде много трудно, те имат добър отбор, имат състезателки в най-добрите европейски първенство. Ако има още малко повече зрители, ако атмосферата е още по-нажежена, ако нашите състезателки са още малко по-смели, можем да се надяваме на още един добър резултат."

Накрая Терзич отговори и на въпроса дали публиката ще има възможност да види на терена Мая Огненович и Тияна Бошкович заедно.

Мая беше и днес, макар и за кратко на терена. За Тияна Бошкович ще е малко по-трудно, възможно е и да е в състава и на терена, но ще видим. Най-важното е, че сме готови за този етап, че работим добре, че няма проблеми и дай Боже да са напълно готови за Европейското първенство, за да играят."

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Снимки: volleyballworld.com

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