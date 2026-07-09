Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Микаела Стоянова: Mисля, че може да направим много добри неща тук, но трябва да бъдем концентрирани

Микаела Стоянова: Mисля, че може да направим много добри неща тук, но трябва да бъдем концентрирани

  • 9 юли 2026 | 00:08
  • 198
  • 0

Националката Микаела Стоянова сподели след загубата от Сърбия с 0:3 в Лигата на нациите, че мисли, че може да направят много добри неща на турнира в Белград, но трябва да бъдем концентрирани.

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите
България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

"Тук залата и публиката са невероятни. Всички фенове подкрепяха шумно Сърбия и това дава различна мотивация. За мен, обаче, да играеш в такава обстановка е много хубаво. Лично аз бях много мотивирана и въодушевена за този мач преди началото му и да покажа на какво съм способна", сподели Стоянова пред камерата на VBTV.

Марчело Абонданца: Днес загубихме лошо, но се нуждаем от задължителна победа до края
Марчело Абонданца: Днес загубихме лошо, но се нуждаем от задължителна победа до края

"Ние имаме нужда да страдаме, но мисля че може да направим много добри неща. Всичко това минава през солидни мачове до края. Трябва да бъдем концентрирани и да не допускаме глупави грешки във важните моменти", каза още националката.

Алекс и Мони Николови зарадваха фенките на мача Сърбия - България в Белград
Алекс и Мони Николови зарадваха фенките на мача Сърбия - България в Белград

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 22:32
  • 9454
  • 19
Германия с обрат срещу Чехия в Лигата

Германия с обрат срещу Чехия в Лигата

  • 8 юли 2026 | 20:14
  • 748
  • 0
Нидерландия с важна победа над Франция в Лигата на нациите

Нидерландия с важна победа над Франция в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 18:41
  • 1101
  • 0
Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

  • 8 юли 2026 | 18:33
  • 3596
  • 8
Националният волейболен тим на България за девойки под 16 години започва подготовка за Балканско първенство

Националният волейболен тим на България за девойки под 16 години започва подготовка за Балканско първенство

  • 8 юли 2026 | 17:43
  • 1268
  • 0
23 състезателки попаднаха в разширения състав на България U17 за Балканиадата в Косово

23 състезателки попаднаха в разширения състав на България U17 за Балканиадата в Косово

  • 8 юли 2026 | 17:40
  • 720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 15500
  • 148
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 30765
  • 27
България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 22:32
  • 9454
  • 19
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 43221
  • 96
Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

  • 8 юли 2026 | 19:25
  • 23329
  • 9
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 32613
  • 103