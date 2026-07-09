Микаела Стоянова: Mисля, че може да направим много добри неща тук, но трябва да бъдем концентрирани

Националката Микаела Стоянова сподели след загубата от Сърбия с 0:3 в Лигата на нациите, че мисли, че може да направят много добри неща на турнира в Белград, но трябва да бъдем концентрирани.

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"Тук залата и публиката са невероятни. Всички фенове подкрепяха шумно Сърбия и това дава различна мотивация. За мен, обаче, да играеш в такава обстановка е много хубаво. Лично аз бях много мотивирана и въодушевена за този мач преди началото му и да покажа на какво съм способна", сподели Стоянова пред камерата на VBTV.

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"Ние имаме нужда да страдаме, но мисля че може да направим много добри неща. Всичко това минава през солидни мачове до края. Трябва да бъдем концентрирани и да не допускаме глупави грешки във важните моменти", каза още националката.

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Снимки: volleyballworld.com

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