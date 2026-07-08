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Солидно второ полувреме за Левски не бе достатъчно за успех в Баня Лука - отзивите след 1:1 срещу Борац
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Евертон Бала: На нашия терен ще търсим победа и класиране за следващия кръг

Евертон Бала: На нашия терен ще търсим победа и класиране за следващия кръг

  • 8 юли 2026 | 00:10
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Нападателят на Левски Евертон Бала сподели първите си впечатления след равенството 1:1 с Борац (Баня Лука) в мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

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"Те търсят основно своя централен нападател. Нашата работа бе да направим така, че това да не им се получава. Вкъщи сме много уверени. Както ние футболистите, така и феновете. На нашия терен ще търсим победа и класиране за следващия кръг. Те играха здраво, но ние им отговорихме.

Винаги влизаме с желание за успех. Няма значение дали и колко ще ни затрудни Борац. Ние вярваме в своите качества", заяви нападателят на "сините"

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