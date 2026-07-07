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Солидно второ полувреме за Левски не бе достатъчно за успех в Баня Лука - отзивите след 1:1 срещу Борац
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Веласкес: Играхме много добре и можеше да победим

  • 7 юли 2026 | 23:50
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Веласкес: Играхме много добре и можеше да победим

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от представянето на тима при гостуването на Борац (Баня Лука) в първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига въпреки равенството 1:1. Испанецът е на мнение, че “сините” са били по-класният тим през втората част и са можели да си тръгнат и с успех от Босна.

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“Идеята бе да спечелим мача и мисля, че направихме достатъчно, за да го направим. Мога да съм горд от играчите. Играха много добре на тежко място за гостуване. Успяхме да реагираме след гола на съперника. Може би още малко ни липсваха заплахите зад гърба на защитата. Равностойно първо полувреме, но през второто определено бяхме по-добрият отбор. Мисля, че можехме да отбележим втори гол, но в крайна сметка оценяваме позитивно свършената работа. Много съм благодарен на всички фенове, които дойдоха да ни подкрепят. Сега трябва да се подготвим за реванша и да бъдем обединени. Давид Кусо получи травма и трябваше да реагираме със смяна. Не искахме да губим прозорец за смяна и затова я направихме на почивката”, каза Веласкес.

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