Треньорът на Борац: Трябва да играем по същия начин и в София

Треньорът на Борац (Баня Лука) Винко Маринович сподели, че отборът му е изиграл силно първо и не толкова добро второ полувреме срещу Левски. Двата тима направиха 1:1 в първи мач от първия квалификационен кръг в Шампионската лига.

„Изиграхме много добро първо полувреме, контролирахме всичко и бяхме опасни. Наистина силно полувреме. В началото на втората част бяхме подложени на натиск, знаехме, че ще стане така. Пресата продължи десетина минути, не успяхме да овладеем дългите топки и получихме този гол. След това мачът тръгна в друга посока, резултатът беше равен. Противникът владееше топката, но ние се справихме. Резултатът ни дава шанс. Предстои реванш“, заяви Маринович.

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„Трябва да си починем добре и да анализираме този мач, след което да отидем в София и да се опитаме да продължим напред. Надявам се контузените играчи да се възстановят – Граховац, Каролина, а Перич е контузен отдавна... Показахме, че можем да играем. Това е начинът, по който трябва да играем и в София", каза наставникът на Борац.

Накрая треньорът на шампиона на Босна и Херцеговина отправи специални благодарности към публиката в Баня Лука, която изпълни трибуните и създаде страхотна атмосфера.

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„Благодаря им. Създадоха невероятна атмосфера, носеха ни на крилете си. Огромно благодаря за подкрепата и аплодисментите. Резултатът е 1:1, но и играчите дадоха своя максимум, бориха се за всяка педя от терена“, Маринович.

Реваншът на стадион "Георги Аспарухов" е на 14 юли.

Снимка: rtrs.tv

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