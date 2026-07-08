Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Солидно второ полувреме за Левски не бе достатъчно за успех в Баня Лука - отзивите след 1:1 срещу Борац
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Серафимов: Сами си създадохме проблеми

Серафимов: Сами си създадохме проблеми

  • 8 юли 2026 | 02:53
  • 158
  • 0

Заитникът на Левски Никола Серафимов сподели мнението си за двубоя срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионска лига, завършил 1:1. Националът на Северна Македония направи нарушението за дузпата, от която домакините откриха резултата.

"През първото полувреме сами си създадохме проблеми и допуснахме Борац да поведе от дузпа. След почивката реагирахме много добре и вкарахме гол. Мисля, че резултатът е справедлив. Всичко ще се реши в София, където ще разчитаме и на подкрепата на нашите фенове", каза Серафимов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски не успя да вземе преднина в Баня Лука! Всичко ще се реши на "Герена"

Левски не успя да вземе преднина в Баня Лука! Всичко ще се реши на "Герена"

  • 7 юли 2026 | 22:45
  • 111282
  • 451
Секторът за "сините" фенове не събра всички - домакините допуснаха българи в сектор "А"

Секторът за "сините" фенове не събра всички - домакините допуснаха българи в сектор "А"

  • 7 юли 2026 | 21:26
  • 8819
  • 8
ЦСКА 1948 удари сърби в последната си контрола в Словения

ЦСКА 1948 удари сърби в последната си контрола в Словения

  • 7 юли 2026 | 20:55
  • 2387
  • 14
Бала, Благо и Сърмов се хванаха за главите, когато Меси пропусна дузпата

Бала, Благо и Сърмов се хванаха за главите, когато Меси пропусна дузпата

  • 7 юли 2026 | 20:24
  • 7014
  • 5
ЦСКА представи треньорските щабове на част от юношеските формации

ЦСКА представи треньорските щабове на част от юношеските формации

  • 7 юли 2026 | 18:39
  • 1232
  • 0
Етър пусна абонаментните карти

Етър пусна абонаментните карти

  • 7 юли 2026 | 18:07
  • 797
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски не успя да вземе преднина в Баня Лука! Всичко ще се реши на "Герена"

Левски не успя да вземе преднина в Баня Лука! Всичко ще се реши на "Герена"

  • 7 юли 2026 | 22:45
  • 111282
  • 451
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

  • 7 юли 2026 | 21:05
  • 89649
  • 725
Веласкес: Играхме много добре и можеше да победим

Веласкес: Играхме много добре и можеше да победим

  • 7 юли 2026 | 23:50
  • 6103
  • 4
Развълнуваният Меси: Направихме нещо невероятно

Развълнуваният Меси: Направихме нещо невероятно

  • 7 юли 2026 | 23:12
  • 4562
  • 20
Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

Феноменът Джокович ликува след втория най-дълъг мач в кариерата си

  • 8 юли 2026 | 01:11
  • 3899
  • 4
Дузпи изпратиха Швейцария срещу Аржентина, сълзите останаха за Колумбия

Дузпи изпратиха Швейцария срещу Аржентина, сълзите останаха за Колумбия

  • 8 юли 2026 | 01:34
  • 15554
  • 87