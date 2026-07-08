Серафимов: Сами си създадохме проблеми

Заитникът на Левски Никола Серафимов сподели мнението си за двубоя срещу Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионска лига, завършил 1:1. Националът на Северна Македония направи нарушението за дузпата, от която домакините откриха резултата.



"През първото полувреме сами си създадохме проблеми и допуснахме Борац да поведе от дузпа. След почивката реагирахме много добре и вкарахме гол. Мисля, че резултатът е справедлив. Всичко ще се реши в София, където ще разчитаме и на подкрепата на нашите фенове", каза Серафимов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google