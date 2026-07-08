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Делова уговорил личните си условия с Амедспор

  • 8 юли 2026 | 15:01
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Делова уговорил личните си условия с Амедспор

Защитникът на ЦСКА и националния отбор на Косово по  футбол Лумбард Делова ще напусне носителя на Kупата на България и ще подпише за три сезона с новака в турския елит Амедспор, съобщава „Косово футбол“.

„Косовският национал преминава в Амедспор. Лумбард Делова се е съгласил да подпише договор за 3 години“, пише изданието.

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27-годишният Делова има контракт с “червените” до следващото лято, но от клуба от Диарбекир ще заплатят откупната му клауза, която според неофициална информация е 950 хиляди евро.

Централният бранител премина на „Българска армия“ от ФК Балкани срещу 350 хиляди евро преди две години. Той записа 69 мача с 4 гола и 2 асистенции за червените.

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