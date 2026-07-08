Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Отлично настроение в ЦСКА преди сблъсъка с Дери Сити

Отлично настроение в ЦСКА преди сблъсъка с Дери Сити

  • 8 юли 2026 | 18:12
  • 1757
  • 2
Отлично настроение в ЦСКА преди сблъсъка с Дери Сити

ЦСКА проведе днес последното си занимание преди утрешния сблъсък с Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Тренировката започна в 18:00ч. и беше излъчена НА ЖИВО в сайта Sportal.bg.

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

В нея нея участие взеха всички картотекирани състезатели. Заниманието започна със загрявка, след което играчите на Христо Янев преминаха към упражнения с топка. Футболистите показаха отлично настроение преди утрешния мач с Дери, който започва в 21:00ч. на националния стадион "Васил Левски".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец премести последните си две контроли

Лудогорец премести последните си две контроли

  • 8 юли 2026 | 15:16
  • 799
  • 3
Четирикратната световна шампионка Михаела Рангелова посети тренировката на Черно море

Четирикратната световна шампионка Михаела Рангелова посети тренировката на Черно море

  • 8 юли 2026 | 15:04
  • 573
  • 0
Делова уговорил личните си условия с Амедспор

Делова уговорил личните си условия с Амедспор

  • 8 юли 2026 | 15:01
  • 802
  • 0
Разкриха какво е нужно на Родопа

Разкриха какво е нужно на Родопа

  • 8 юли 2026 | 14:28
  • 662
  • 0
Димитър Илиев: Любо Пенев ме взе в ЦСКА, после при Андоне ядох само риба и салата, но пак ме прати в Миньор

Димитър Илиев: Любо Пенев ме взе в ЦСКА, после при Андоне ядох само риба и салата, но пак ме прати в Миньор

  • 8 юли 2026 | 14:26
  • 10250
  • 3
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 18071
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 4221
  • 12
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 18071
  • 18
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 25065
  • 47
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 21761
  • 49
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 10932
  • 38
Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

  • 8 юли 2026 | 10:50
  • 25599
  • 143