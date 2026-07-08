Отлично настроение в ЦСКА преди сблъсъка с Дери Сити

ЦСКА проведе днес последното си занимание преди утрешния сблъсък с Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Тренировката започна в 18:00ч. и беше излъчена НА ЖИВО в сайта Sportal.bg.

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В нея нея участие взеха всички картотекирани състезатели. Заниманието започна със загрявка, след което играчите на Христо Янев преминаха към упражнения с топка. Футболистите показаха отлично настроение преди утрешния мач с Дери, който започва в 21:00ч. на националния стадион "Васил Левски".

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