Джеймс Ето'о вече може да стане национал на България

Халфът на ЦСКА Джеймс Ето’о може да играе за националния отбор на България. Това обяви футболният портал „NT Football hub“, който следи именно подобни казуси.

„Камерунският халф на ЦСКА Джеймс Eтo’o вече има право да играе за България, след като живя в страната 5 години. Роден в Яунде, той идва за първи път в България през 2021 г., когато се присъединява към Ботев Пловдив. Единственият му мач за Камерун е в приятелски мач срещу Уганда през 2025 г.“, съобщава „NТ Football hub“.

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Така, ако Александър Димитров и щабът му решат, може да направят Ето’о първият африканец, който ще стане национал на България. Преди него е имало само сърби, бразилци и един хърватин. Трябва да отчетем и единствения мач на бившия бек на ЦСКА Тиаго Силва за България.

След като той участва в една контрола с Турция, от ФИФА разпоредиха, че не може да е роден национал, защото има участие на световно първенство за U20 с тима на Бразилия. Оттогава обаче правилата много са промениха и при желание Джеймс Eтo’o, който вече не е викан за тима на Камерун, може да играе за страната ни.

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