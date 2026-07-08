Барцокас за трансферите на Милър-Макинтайър и Монтеро: Взехме двама играчи, които много ни харесаха

Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас коментира трансферите на Жан Монтеро и българския национал Коди Милър-Макинтайър, както и за възможността за подновяване на сътрудничеството с опитния канадски пойнт гард Кори Джоузеф.

"Нека се насладим малко, защото беше много напрегната година, която завърши със спечелването на шампионата. Това, което трябва да правим ежедневно, е да подобряваме отбора си на всички нива. Следващата година ще бъде специална, защото сме европейски шампиони и всички ще искат да ни победят. Трудно е да стигнеш до върха, но е още по-трудно, дори статистически да го погледнете, да останеш там.

Ние обаче вярваме, че със същата философия и, разбира се, с подходящото окомплектоване, тоест с играчи, ако е възможно и пазарът го позволява, но и с още по-големи усилия от всеки от нас, ще се представим по възможно най-добрия начин.

Няма да променяме философията си. Ще се съсредоточим върху малки цели, тоест следващата тренировка, следващия мач. Ще бъде особена година, защото ще бъдем извън естествената си зала за няколко месеца и това внася още по-голяма трудност в и без това тежкото начинание да се задържим на върха", сподели Барцокас, цитиран от Eurohoops Greece.

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Той се спря и на новите попълнения. Олимпиакос обяви привличането на двама от най-добрите гардове в Евролигата през миналия сезон – Жан Монтеро и Коди Милър-Макинтайър.

"Олимпиакос действа по възможно най-добрия начин от гледна точка на времето и привлече двама играчи, които много ни харесаха и смятаме, че пасват на това, което искаме да играем. Трудно е да намериш играчи, които да подсилят отбор, който беше първи както в редовния сезон, така и в края на Евролигата.

Тоест, казваш си, че отборът трябва да стане по-добър, но играчите, които вече има, го изведоха до върха. Това означава, че те вече са добри и трябва да доведеш, ако не по-добри, то поне такива, които пасват на отбора. Така че нашата грижа беше да привлечем играчи, които отговарят на философията, която искаме.

Какви характери са, как могат да се сработят с играчите, които вече са добри. Тези трансфери са и по мое предложение. Много съм щастлив, че ще дойдат, както съм и много щастлив от състава, който вече имахме от миналата година. Искам това да стане ясно", каза Барцокас.

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"Ако искаш да играеш в отбор, който ще се бори за Евролигата, трябва да приемеш, че ще бъдеш много важен, дори и да играеш по-малко. Това налага съвременният баскетбол. Доколкото чета, Евролигата ще добави още отбори през следващите години. Това трябва да го разберат и играчите, и ръководствата на отборите. Играчите се контузват по-лесно, пропускат мачове. Ако отсъстваш с едно навяхване, пропускаш осем мача, а не един-два, както беше преди.

"Дълбочината, която имахме в отбора, както и играчите, които привлякохме в средата на сезона – Джоузеф и Джоунс, имаха значителен принос във Файнъл Фор. В същото време Реал загуби състезатели заради контузии и нямаше с кого да ги замени", продължи треньорът на Олимпиакос.

"Фактът, че разширихме състава и добавихме нови играчи, очевидно създаде известни трудности с приемането на ролите, но в крайна сметка това ни помогна да постигнем целите си", добави той.

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Относно Кори Джоузеф и евентуалното му оставане в Олимпиакос, наставникът заяви:

"Не е лесно да кажа. Каквото и да кажа, трябва първо да го обсъдя с президентите, с г-н Бафес и г-н Лепениотис, а след това те да го обявят публично. Позволете ми те да направят съобщението".

На въпрос как се е почувствал, след като един от собствениците на Олимпиакос Панайотис Ангелопулос разкри, че Жан Монтеро е питал дали Йоргос Барцокас ще остане начело на Олимпиакос, гръцкият специалист отговори:

"Истината е, че се почувствах малко неловко. Президентът ми беше казал за това. Очевидно ме радва. Вижте, има играчи, които идват тук и се вписват в този стил на баскетбол, както и такива, които не пасват. Вярвам, че нашите състезатели се развиват благодарение на начина ни на игра. Мисля, че те разбират, че ще станат част от програма, която ще им донесе титли, трофеи и големи мачове".

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Снимки: Imago