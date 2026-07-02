Официално: Олимпиакос привлече Коди Милър-Макинтайър с дългосрочен договор

Действащият шампион в Евролигата Олимпиакос Пирея обяви първия си голям трансфер за междусезонния период. Клубът официално потвърди привличането на Коди Милър-Макинтайър, който е един от най-добрите гардове в Евролигата.

32-годишният американско-български плеймейкър подписа тригодишен контракт с Олимпиакос.

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Опитният гард идва след два сезона в Цървена звезда Белград, където се утвърди сред водещите гардове в Евролигата благодарение на елитните си плеймейкърски умения и физически данни за позицията си.

През изминалия сезон в Евролигата Милър-Макинтайър взе участие в 39 мача с екипа на Цървена звезда, записвайки средно по 12,6 точки, 4,5 борби, 7,4 асистенции и 1,0 открадната топка.

Μίλερ-ΜακΙντάιρ: Το χρυσό συμβόλαιο του Αμερικανού με τον Ολυμπιακό https://t.co/443AnZlG2h pic.twitter.com/Wzfuz4GGim — SPORT24 (@sport24) July 2, 2026

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