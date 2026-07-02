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Вълка с първо послание към феновете на Олимпиакос

  • 2 юли 2026 | 17:02
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Вълка с първо послание към феновете на Олимпиакос

Новото попълнение на шампиона на Гърция и Европа Олимпиакос Коди Милър-Макинтайър отправи послание към феновете на гранда, след като по-рано днес трансферът му от Цървена звезда бе официално обявен. Така българският национал стана съотборник на голямата ни звезда Александър Везенков и на клубно ниво.

Официално: Олимпиакос привлече Коди Милър-Макинтайър с дългосрочен договор
Официално: Олимпиакос привлече Коди Милър-Макинтайър с дългосрочен договор

“Здравейте на всички от мен, Коди Милър-Макинтайър. Искам само да кажа, че съм супер развълнувам да стана част от семейството и нямам търпение да ви видя в Гърция. Наслаждавайте се на лятото и ще се видим скоро”, обърна се към феновете на “червено-белите” от Пирея плеймейкърът с прякор Вълка.

32-годишният пойнт гард изкара последните 2 сезона в Евролигата в сръбския гранд Цървена звезда, а преди това една година бе част от състава на Баскония.

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Снимки: Imago

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