Големият трансфер е факт! Топзвезда от Евролигата ще играе с Везенков в Олимпиакос

Дългоочакваната новина за трансфера на 23-годишната звезда от Доминиканската република Жан Монтеро в Олимпиакос е факт! Тя беше съобщена лично от собствениците на клуба по време на специална пресконференция за партньорски договор.

Братя Ангелопулос, заедно с представители на спонсора, показаха новия екип за гостувания на Олимпиакос, който носеше името на Жан Монтеро и номер 8.

Направилият изключително силен сезон 2025/26 в Евролигата доминикански гард ще носи "червено-белия“ екип през следващите три години, като така подсилва състава на действащия шампион на Европа и Гърция и се присъединява към звездния състав на "червено-белите", в който най-ярко блести името на Александър Везенков.

A @SuperbetGR partnership deserved a SUPER surprise. 🔥



At the event unveiling our team's new title sponsor, Presidents Panagiotis and Giorgos Angelopoulos had the ultimate surprise in store.



As they unveiled our new red-and-white jersey for the 2026–27 season, they turned it… pic.twitter.com/qbW9fYwWSI — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 8, 2026

Монтеро имаше феноменален сезон в Евролигата, извеждайки Валенсия до историческо първо участие във Файнъл Фор. Той беше и ключовата фигура за спечелването на втората титла на Испания в историята на "портокалите".

През изминалия сезон той беше включен в идеалната петица на Евролигата и беше избран за MVP на плейофите на елитната надпревара, както и за най-полезен играч на финалите в испанската Лига Ендеса.

Solution or problem? 🤔



Depends on which side of the court you're on...🙈



Olympiacos BC announces the signing of Jean Montero, also known as "El Problema"! 🔴⚪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/jLmOqRJ9rq — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 8, 2026

Официалното съобщение от Олимпиакос и визитка на играча:

"БК Олимпиакос обявява привличането на Жан Монтеро. Гардът от Доминиканската република подписа договор за срок от три години.

Кой е той

Роден на: 03.07.2003 г. Националност: Доминиканска република

Височина: 1.88 м

Позиция: Гард

Предишни отбори

Гран Канария (2019–2024), Гран Канария Б (2019–2021), Овъртайм Елит (2021–2022), Реал Бетис (2023), Андора (2023-2024), Валенсия (2024-2026).

Статистика от последния сезон

В Евролигата той записа средно по 14.4 точки, 3 борби, 4.8 асистенции и 1.1 откраднати топки. В испанската Лига Ендеса показателите му бяха 15.7 точки, 2.9 борби, 4.3 асистенции и 1.2 откраднати топки.

Отличия

Клубни:

Шампион на Испания (2026), Суперкупа на Испания (2025)

Индивидуални:

Член на идеалната петица на Евролигата (2026)

MVP на плейофите в Евролигата (2026)

Изгряваща звезда на Евролигата (2026)

MVP на финалите в испанското първенство (2026)

Член на идеалната петица на ЕвроUъп (2025)

Изгряваща звезда на ЕвроUъп (2025)

Член на идеалната петица на испанското първенство (2025, 2026)

Член на втората идеална петица на испанското първенство (2024)

Най-добър млад играч на испанското първенство (2023, 2024, 2025)

Топ реализатор на Овъртайм Елит (2022)".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago