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Формула 1 увеличава драстично броя на спринтовите си състезания за сезон 2027

  • 8 юли 2026 | 14:42
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Календарът на Формула 1 за 2027 г. може да включва общо 34 състезания, тъй като шампионатът е напът да добави още спринтови надпревари. Изпълнителният директор на шампионата Стефано Доменикали заяви пред Sky Sports F1, че съвсем скоро предстои обявяване на графика за следващата година.

„Увеличаването на броя на спринтовите състезания е правилният път - каза Доменикали. - В процес сме на обявяване на по-голям брой за в бъдеще и това ще се случи, когато много, много скоро обявим календара.“

Календарът във Формула 1 ще включва 24 кръга и през сезон 2027
Календарът във Формула 1 ще включва 24 кръга и през сезон 2027

Формула 1 въведе спринтовите състезания преди пет години. Ръководството на спорта постоянно твърди, че тяхната популярност сред феновете е много по-голяма от по-противоречивите реакции, които се наблюдават онлайн. Доменикали отбеляза, че някои са били „скептични“ относно формата, но настоя, че са били убедени в ползите му, като посочи броя на зрителите по трибуните на Гран При на Великобритания миналия уикенд.

Гран При на Великобритания постави нов абсолютен рекорд за посещаемост във Формула 1
Гран При на Великобритания постави нов абсолютен рекорд за посещаемост във Формула 1

Няколко промени в календара за следващата година вече са потвърдени. Гран При на Нидерландия на пистата „Зандвоорт“, която тази година за първи път ще бъде домакин на спринтово състезание, няма да се завърне. Испания също ще се върне към провеждането само на един кръг, тъй като Формула 1 няма да посети пистата „Каталуния“, която влиза в ротация със „Спа“.

На "Монца" ще има спринтове през следващите три сезона
На "Монца" ще има спринтове през следващите три сезона

Вместо това Формула 1 ще се завърне на две трасета, които посети за последно през 2021 година: „Истанбул Парк“ в Турция и „Портимао“ в Португалия. Състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които бяха планирани за тази година, но отменени поради последиците от войната в Иран, също трябва да се завърнат в графика.

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Снимки: Gettyimages

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