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Гран При на Великобритания постави нов абсолютен рекорд за посещаемост във Формула 1

  • 7 юли 2026 | 13:50
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Изминалата Гран При на Великобритания постави нов абсолютен рекорд за посещаемост на състезание от Формула 1, след като общо 564 хиляди души преминаха през портите на „Силвърстоун“ в хода на уикенда.

Досегашното върхово постижение се държеше от последното издание на Гран При на Австралия в Аделаида през 1995 година. Тогава общо 520 хиляди посещавам уличното трасе, като този рекорд биваше застрашен на няколко пъти в рамките на последните 31 години преди най-накрая да бъде подобрен миналата седмица.

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

За съжаление на всички по трибуните и тревистите площи на „Силвърстоун“, те не успяха да се насладят на домакински триумф нито в спринта, нито в състезанието, които бяха спечелени съответно от Андреа Кими Антонели и Шарл Леклер. И в двамата случая втори и трети завършиха британци, като в спринта това бяха Люис Хамилтън и Ландо Норис, а в състезанието – Джордж Ръсел и Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages

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