Календарът във Формула 1 ще включва 24 кръга и през сезон 2027

С официалното обявяване на завръщането на Гран При на Турция в календара на Формула 1 вече е ясно, че програмата на световния шампионат ще включва 24 кръга и през 2027 година.

Както е известно от състезанията, които присъстват в календара за сезон 2026, тези в Нидерландия и Барселона няма да се проведат догодина. Гран При на Нидерландия напуска календара по собствено желание, докато Гран При на Барселона влиза в ротация с Гран При на Белгия и двете надпревари ще се редуват до 2032 година.

Въпреки загубата на тези два старта Формула 1 ще продължи да има 24 спирки в своята програма, тъй като в календара се завръщат Гран При на Португалия и Гран При на Турция. Състезанието на „Портимао“ има двугодишен контракт, който покрива 2027 и 2028, докато договорът на „Истанбул Парк“ е за пет години, до сезон 2031 включително.

Turkey returns to the calendar from 2027!



We've been treated to plenty of memorable moments over the years at Istanbul Park 🙌#F1 #TurkishGP pic.twitter.com/lpTxoKb4zL — Formula 1 (@F1) April 24, 2026

Самият календар за сезон 2027 във Формула 1 ще бъде обявен на по-късен етап, а той ще включва и надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия. Те не се проведоха през 2026 година, заради войната в Близкия изток, която избухна в края на февруари принуди Формула 1 да анулира първата си визита за сезона в региона.

Всички състезания, които ще са част от календара на Формула 1 през 2027 година:

Гран При на Абу Даби

Гран При на Австралия

Гран При на Австрия

Гран При на Азербайджан

Гран При на Бахрейн

Гран При на Белгия

Гран При на Великобритания

Гран При на Испания

Гран При на Италия

Гран При на Канада

Гран При на Катар

Гран При на Китай

Гран При на Лас Вегас

Гран При на Маями

Гран При на Мексико Сити

Гран При на Монако

Гран При на Нидерландия

Гран При на Португалия

Гран При на Саудитска Арабия

Гран При на САЩ

Гран При на Сингапур

Гран При на Турция

Гран При на Унгария

Гран При на Япония

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages