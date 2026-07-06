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  3. Дубълът на Ботев (Пловдив) стартира днес

Дубълът на Ботев (Пловдив) стартира днес

  • 6 юли 2026 | 08:04
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Дубълът на Ботев (Пловдив) стартира днес

Вторият отбор на Ботев (Пловдив) започва подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. 25 футболисти ще излязат за първа тренировка тази вечер в 19:00 часа. Целият процес ще протича на клубната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

11 юли: Ботев II (Пловдив) – Ботев U18 (Пловдив)

18 юли: Ботев II (Пловдив) – Левски II (София)

22 юли: Ботев II (Пловдив) – Марица (Милево)

25 юли: Ботев II (Пловдив) – Секирово (Раковски)

1 август: Ботев II (Пловдив) – Атлетик (Куклен) 

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