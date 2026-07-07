Раздяла в Марица (Милево)

Иван Кирев няма да играе за Марица (Милево) през новия сезон на Югоизточната Трета лига.

„От името на ръководството, от името на треньорския щаб благодаря на Иван Кирев за престоя при нас. Пожелавам му най-искрено успехи в следващите му начинания. Той е футболист, с когото е удоволствие да работиш“, коментира старши треньорът Иван Кочев пред клубния сайт.

Роденият през 1998 година атакуващ футболист натрупа солиден опит, като мина през Ботев Пловдив, Севлиево, Банско, Спартак Варна, Левски Лом, Борислав Първомай, Атлетик Куклен и други.

Към момента, новите попълнения в Марица (Милево) са Петър Начев (вратар), Михаил Митев (защитник) и Христо Димитров (нападател).

Снимка: ФК Марица Милево – фейсбук

Марица (Милево) привлече трима

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google