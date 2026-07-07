Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Нефтохимик обяви трима нови

Нефтохимик обяви трима нови

  • 7 юли 2026 | 14:46
  • 229
  • 0
Нефтохимик обяви трима нови

Отборът на Нефтохимик привлече трима нови футболисти, с които да подсили състава си за предстоящия сезон в Югоизточната Трета лига.

Част от „шейховете“ вече са Галин Димов, както и близнаците Коста и Генчо Далеви. И тримата пристигат от спечелилия промоция във Втора лига Несебър

Нефтохимик стартира с 25 футболисти
Нефтохимик стартира с 25 футболисти

За опитния Галин Димов, който е израстнал в школата на Нефтохимик, това ще бъде трети престой в първия отбор , с който той в определен момент игра и в Първа лига

За близнаците Далеви това също е завръщане в Нефтохимик, след като и двамата са преминали през юношеските формации на клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

Локо (Пд) продължава преговорите с Ракув за защитник

  • 7 юли 2026 | 09:30
  • 1405
  • 0
Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

Емблематичен капитан на "соколите" започва работа в ДЮШ на клуба

  • 7 юли 2026 | 09:04
  • 1142
  • 2
Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

Довечера е първата тренировка на Олимпик (Варна)

  • 7 юли 2026 | 09:00
  • 1466
  • 0
Раздяла в Марица (Милево)

Раздяла в Марица (Милево)

  • 7 юли 2026 | 08:58
  • 811
  • 0
ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

ФК Созопол взе защитник от професионалния футбол

  • 7 юли 2026 | 08:46
  • 1090
  • 0
ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

ФК Севлиево привлече двама от Втора лига

  • 7 юли 2026 | 08:35
  • 1468
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 27462
  • 145
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 91424
  • 596
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 77984
  • 151
Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

  • 7 юли 2026 | 11:03
  • 2690
  • 16
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 78039
  • 237
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 31496
  • 178