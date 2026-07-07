Нефтохимик обяви трима нови

Отборът на Нефтохимик привлече трима нови футболисти, с които да подсили състава си за предстоящия сезон в Югоизточната Трета лига.

Част от „шейховете“ вече са Галин Димов, както и близнаците Коста и Генчо Далеви. И тримата пристигат от спечелилия промоция във Втора лига Несебър

Нефтохимик стартира с 25 футболисти

За опитния Галин Димов, който е израстнал в школата на Нефтохимик, това ще бъде трети престой в първия отбор , с който той в определен момент игра и в Първа лига

За близнаците Далеви това също е завръщане в Нефтохимик, след като и двамата са преминали през юношеските формации на клуба.

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