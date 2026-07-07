Познато име стана "гладиатор"

Към редиците на „гладиаторите“ се присъедини Димитър Законов.

27-годишният офанзивен халф пристига с богат опит в професионалния футбол.

В своята кариера е носил екипите на Локомотив (Пловдив), Арда (Кърджали), Поморие, Хебър (Пазарджик), Монтана, Нефтохимик, Созопол, Дунав (Русе) и Спортист (Своге). Юношеското му развитие преминава през школите на Славия и Локомотив (Пловдив).

Със своите технически качества, футболен интелект и професионално отношение Димитър идва в Спартак с амбицията да помогне на отбора да постигне поставените цели през новия сезон.

Пожелаваме му здраве, успешен сезон, много силни мачове, голове, асистенции, победи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка!

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