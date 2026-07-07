Лагер за дубъла на Локо (Пловдив)

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) тренира в с.Говедарци. Лагерът ще продължи до края на седмицата. След приключването му, селекцията на Христо Телкийски ще продължи подготовката си на клубната база в Пловдив. Дубълът ще играе и приятелски срещи до началото на предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
15 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово)
18 юли: Локомотив II (Пловдив) – Славия II (София)
22 юли: Локомотив II (Пловдив) – Свобода (Пещера)
25 юли: Локомотив II (Пловдив) – ФК Димитровград
31 юли: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Милево)