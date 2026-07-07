Лагер за дубъла на Локо (Пловдив)

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) тренира в с.Говедарци. Лагерът ще продължи до края на седмицата. След приключването му, селекцията на Христо Телкийски ще продължи подготовката си на клубната база в Пловдив. Дубълът ще играе и приятелски срещи до началото на предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

15 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово)

18 юли: Локомотив II (Пловдив) – Славия II (София)

22 юли: Локомотив II (Пловдив) – Свобода (Пещера)

25 юли: Локомотив II (Пловдив) – ФК Димитровград

31 юли: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Милево)

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