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Джордж Ръсел след второто място на "Силвърстоун": В спорта не трябва да се предаваш

  • 8 юли 2026 | 11:56
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Джордж Ръсел след второто място на "Силвърстоун": В спорта не трябва да се предаваш

В професионалния спорт никога не трябва да се предаваш, заяви Джордж Ръсел след изненадващото второ място в Гран при на Великобритания от Формула 1. Пилотът на Мерцедес получи проблем с гумите и направи непланирано спиране в бокса, което го върна на седма позиция. Серия от инциденти обаче го изкачи обратно в челото и той завърши на второ място зад победителя Шарл Льоклер от Ферари.

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"Радвам се, че отново бях тук. При първото ми посещение на "Силвърстоун" бях само на 11 години, а и на тази писта спечелих първото си състезание. Даже за първи път карах болид от Формула 1 именно на това трасе", каза Ръсел за Nu Silver Arrows Radio Show, цитиран от Моторспорт.

Пилотът на Мерцедес стартира четвърти на решетката и се бореше за третото място с Макс Ферстапен, когато бе известен от отбора, че има проблем с гумите. След принудителния питстоп той се завърна на седмо място и серия от проблеми на лидерите го изкачи до подиума.

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"Останах спокоен, защото и аз имах много проблеми през тази година. При епизода с гумата бях готов да изпреваря Макс за третото място. Излязох на седмо място зад Исак Хаджар и ако тогава някой ми бе казал, че след 14 обиколки ще бъда втори, нямаше да повярвам. Може би само при дъжд щеше да ми изглежда възможно. В спорта е така - не се предаваш и продължаваш напред", каза още той.

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