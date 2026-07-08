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  3. Левски се прибра в София след равенството с Борац

Левски се прибра в София след равенството с Борац

  • 8 юли 2026 | 12:05
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Отборът на Левски се прибра от Босна и Херцеговина след вчерашното си гостуване на Борац (Баня Лука) в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. “Сините” не успяха да победят своя съперник и завършиха 1:1, като всичко ще се реши в реванша следващата седмица.

Шампионът на България кацна в София около 11:30 часа, а пристигането беше излъчено на живо по Sportal.bg.

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