В Турция: Левски даде зелена светлина за трансфер Макун

В Турция медиите излязоха с нова информация, свързана с бранителя на Левски Кристиан Макун. Според различни информации националът на Венецуела бил получил позволение от шефовете на „Герена“ за трансфер след мачовете с Борац. Това означава, че след 14 юли ще бъде актуален за отборите, които проявяват интерес към него.

Левски директно от самолета на тренировка

Както е известно, Кристиан е спряган и за Трабзонспор, и за Самсунспор. И двата тима са пращали хора, които да го гледат на живо. Скаутите са били категорични, че такъв футболист не е за изпускане. Смята се, че „сините“ ще го пуснат срещу 3 млн. евро.

Макун все още не е подписал нов договор с клуба, а освен това на „Герена“ търсят още един защитник. Очаква се сделката с такъв да бъде финализирана след гостуването в Баня Лука. „Сините“ работят по 3 варианта. Номер едно е Жаоа Гуларт, който е капитан на Каса Пиа. Дали обаче той ще дойде, или ще има изненада – предстои да видим.

Освен това комшиите смятат, че в битката за Макун може да се включи и още един тим от Суперлигата. И според тях този път става въпрос за клуб от Истанбул.

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