В Левски очакват Ради Кирилов да е готов за реванша с Борац

В Левски са оптимисти, че Радослав Кирилов ще бъде възстановен за реванша с Борац (Баня Лука) от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. “Сините” късно снощи изиграха първия двубой в Босна и Херцеговина, който завърши 1:1, а на 14 юли, вторник, от 20:30 часа столичани ще приемат съперника си във втората среща.

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34-годишният национал бе картотекиран за сблъсъците с босненския първенец, но поради контузия отпадна от сметките на Хулио Веласкес за вчерашния мач. Крилото е близо до завръщането си на терена, като очакванията са той да бъде опция за реванша с Борац. Ако това все пак не се случи, испанският наставник има достатъчно варианти за фланговете.

Извън сметките на Веласкес са още Асен Митков, Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Единствено младежкият национал получи картотека за мачовете с Борац, но вчера не попадна в групата, като не са малки шансовете да бъде на разположение за реванша. Останалите не попаднаха в списъка за първите двубои и ако се възстановят, ще имат шанс да играят срещу втория противник на сините в Европа.

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